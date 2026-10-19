La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores retomará hoy el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la agenda del Congreso, la sesión se realizará a partir de las 11:00 a.m. en la Sala Francisco Bolognesi Cervantes.

DETALLES

La Comisión de Constitución que encabeza Carlos Mesía de Fuerza Popular (FP) tiene elaborado un predictamen que otorga facultades al Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

El texto contempla 27 puntos, es decir, siete más de los aprobados en la Cámara de Diputados.

Si la comisión que sesionará hoy tiene el quorum suficiente, es decir, siete integrantes, podrá debatir y votar el predictamen.

Por ahora, la presencia de FP y Renovación Popular está garantizada.

Y todo indica que Obras se podría sumar.

Un dato no menor es que Ricardo Belmont, líder del partido Obras, anunció recientemente su retiro de la política.

Aunque antes de hacerlo, envió una advertencia.

“Con Daniel Barragán hoy día conduciendo el Senado, con Víctor Piñán conduciendo diputados, ellos conducen lo que yo he luchado años de mi vida. Si ellos me traicionan y hacen lo que les da la gana, es una decisión personal”, manifestó.

Si Obras se suma a la derecha habrá los votos suficientes para que el texto pase a la Cámara de Senadores y sea aprobado.

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Jorge Nieto, líder del Buen Gobierno, cuestionó las declaraciones que dio el embajador Álvaro Vargas Llosa. (Foto: GEC)

OPOSICIÓN

La oposición integrada por el Buen Gobierno (BG), Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP) y Obras han mostrado su disconformidad con los siete puntos añadidos en el texto de facultades que tiene la Comisión de Constitución.

Al respecto, Jorge Nieto, líder del BG, dijo estar de acuerdo en que se cumpla lo que dice la ley.“El Reglamento dice que la Cámara de Senadores no puede añadir nuevas materias”, dijo.

En diálogo con RPP relató que, por encargo de sus compañeros, tuvo una reunión “al más alto nivel”.

“Hemos hecho llegar una propuesta. Hemos tneido una conversación larga. He conversado con altas autoridades del Gobierno”, afirmó.

En la misma línea, precisó que en el encuentro pidió que le hagan llegar un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori.

“Tenemos 20 puntos, aprobémoslo. Ustedes qiueren siete puntos más, en nuestra opinión eso no debe ser incluido en el texto porque el Reglamento no lo permite. Esos siete puntos, con proyectos de ley, a la Cámara de Diputados. Estoy seguro que le darán tratamiento célere”, recomendó.

“La conversación fue buena. Llegamos a un preacuerdo”, agregó.