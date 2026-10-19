La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá hoy el informe final que recomienda suspender durante 120 días al diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú (JP), por la presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

La sesión está programada para las 4:00 p. m. y estará presidida por Henry Albañil, del Partido Cívico Obras.

Caso

Pérez Mallqui fue detenido el pasado jueves 30 de julio, a pocos días de jurar como integrante de la Cámara de Diputados.

La intervención policial ocurrió tras la denuncia de su expareja por presuntas agresiones físicas y psicológicas. El hecho motivó una investigación de la Fiscalía Suprema de Familia.

Según el abogado de la víctima, Juan Barrantes, el legislador entró sin autorización a la vivienda de su defendida y la amenazó.

Tras su detención en la Comisaría de San Miguel, Barrantes señaló que Pérez Mallqui sujetó del brazo a la denunciante y le propinó una patada, tras amenazarla verbalmente.

El certificado médico legal registró lesiones traumáticas recientes en la agraviada.

El documento identificó moretones en el codo, el antebrazo y la pierna derechos, además de marcas de presión. Sin embargo, ante las evidencias, Pérez Mallqui pidió al Poder Judicial excluir ese certificado como prueba.

Proceso

Fue el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, quien denunció a Pérez Mallqui ante esa instancia y pidió la máxima sanción.

La comisión de Ética abrió la investigación el pasado 31 de agosto, por unanimidad.

El informe final recomienda suspender a Pérez Mallqui por 120 días y el descuento de sus haberes.

El texto sostiene que el legislador vulneró la imagen del Congreso al ser detenido en flagrancia, y que la medida responde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el reglamento del grupo de trabajo.