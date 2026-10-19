El ministro del Interior, César Astudillo, descartó este lunes que exista un “espíritu de cuerpo” para proteger a los efectivos policiales que aprovechan el uniforme institucional para involucrarse en actividades delictivas.

“En nuestra institución y porque me siento parte de ella, es parte del Perú. Hay un espíritu de cuerpo. Pero es un espíritu de cuerpo con el personal que está en la situación policial de retiro, hay espíritu de cuerpo con el compañero abatido, con el oficial, el suboficial herido, con sus viudas, con sus huérfanos. Con ellos hay espíritu de cuerpo, pero no con estos personajes que han usado nuestro uniforme para delinquir”, indicó.

Además, el titular del Mininter subrayó la importancia de modificar el régimen disciplinario de la Policía Nacional para reforzar las medidas sancionadoras frente a las faltas en las que incurra el personal, independientemente de su rango.

El ministro ofreció estas declaraciones durante la ceremonia por el Día del Policía en Situación de Retiro, que contó con la presencia del comandante general de la Policía, Fredy López; el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán; y otros altos mandos del sector.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, puso en marcha el último domingo la denominada Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, encargada de diseñar medidas para combatir la criminalidad.

Galarreta integra este grupo de trabajo junto con los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el Cuartel General del Ejército, ubicado en San Borja, funcionará como sede de operaciones y coordinación de la comisión, donde se congregarán los ministros.

La resolución suprema que formalizó la creación de este grupo establece que la comisión podrá convocar a representantes de los ámbitos público y privado, con el propósito de articular “una visión unificada en el combate a la criminalidad”.

Entre las responsabilidades de la comisión figuran la elaboración de propuestas y el monitoreo de los avances y compromisos acordados.