Ticketmaster difundió el plan de ingreso y salida para los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. El esquema establece horarios y puertas diferenciadas según el tipo de entrada, además de rutas para la desconcentración del público.

Los espectáculos comenzarán a las 8 p. m., aunque el horario podría variar por motivos de fuerza mayor. Los asistentes deberán revisar la zona indicada en su boleto y acudir al acceso correspondiente.





Horarios y puertas de ingreso

El registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará disponible hasta las 2 p. m. El ingreso de campo comenzará a las 4 p. m. y el de tribunas a las 5 p. m.

Campo A: puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela.

puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela. Campo C: puerta 3, desde la avenida Universitaria.

puerta 3, desde la avenida Universitaria. Campo B: puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides.

puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides. Occidente, Norte y Sur: puertas 5 y 6, por la avenida Amézaga.

Al terminar los conciertos se habilitarán las puertas 1, 3, 5 y 8 para la salida. Los recorridos conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La ticketera recomendó revisar las rutas antes de acudir al recinto y seguir las indicaciones del personal de producción, seguridad y Policía. Además, pidió respetar los horarios y utilizar únicamente la puerta asignada a cada entrada.