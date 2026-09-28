CESA tenía los tres puntos en el bolsillo, pero Atlético Chanchamayo le aguó la fiesta sobre el final. El “Dios Wanka” igualó 2-2 ante “Playita” en un intenso choque disputado en el estadio Monumental de Jauja, por la tercera fecha de la fase clasificatoria de la Etapa Nacional de la Copa Perú.

Ambos equipos salieron decididos a buscar el triunfo y regalaron un duelo de ida y vuelta ante una buena cantidad de espectadores que se apostaron en las tribunas del recinto jaujino. En el banco también hubo duelo de estrategas, con dos técnicos nacionales frente a frente.

Atlético Chanchamayo fue el primero en golpear. Un autogol de Lorenzo López permitió que “Playita” se pusiera arriba en el marcador y obligó a CESA a remar contra corriente. El cuadro local no bajó los brazos y adelantó sus líneas en busca de la reacción.

El “Dios Wanka” encontró premio a su insistencia. Jeferson Díaz apareció para emparejar las acciones y, con el envión anímico a su favor, CESA siguió apretando el acelerador. Jeampier Núñez completó la remontada y puso el 2-1, desatando la celebración en las graderías del Monumental.

Con el marcador a favor, CESA parecía tener la mesa servida para quedarse con el botín completo. Sin embargo, Atlético Chanchamayo no tiró la toalla y continuó buscando el arco rival. “Playita” encontró espacios en los últimos minutos y Benjamin Ames se encargó de poner la firma al empate con una acción individual que terminó en el 2-2 definitivo.

El panorama

El golpe fue duro para CESA, que dejó escapar una victoria que parecía encaminada. Para Atlético Chanchamayo, en cambio, el punto tiene sabor a triunfo por la forma en que logró rescatarlo cuando estaba contra las cuerdas. CESA suma cuatro puntos en la tabla única y Atlético Chanchamayo llega a dos unidades. La pelea por meterse entre los equipos que avanzarán a los dieciseisavos de final sigue abierta.

La revancha ya tiene fecha y escenario. Ambos representantes de Junín volverán a medir fuerzas este miércoles 30 de setiembre. “Playita” buscará hacer respetar la casa, mientras el “Dios Wanka” irá por los tres puntos para recuperar lo que dejó escapar en Jauja.

El empate se produjo en la tercera fecha de la fase clasificatoria. La revancha la jugarán desde las 3:15 p. m., en el estadio Municipal de San Ramón