Slipknot y Marilyn Manson juntos por primera vez, se preparan para ofrecer un espectacular concierto el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de una nueva gira internacional que promete llevar su imponente propuesta escénica al escenario más importante del Perú. Ambos llegan para regalarnos horas de puros hits, temas que los verdaderos fanáticos cantan de principio a fin y que son parte de su historia musical.La preventa de entradas se realizará el 1 y 2 de octubre de 2026 a través de Teleticket.

Con una trayectoria marcada por grandes escenarios, producciones de enorme escala y una conexión única con sus seguidores, Slipknot se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del metal contemporáneo. La agrupación de Iowa, liderada por Corey Taylor, es reconocida por sus intensas presentaciones en vivo, sus característicos atuendos y máscaras y una puesta en escena que convierte cada concierto en una experiencia audiovisual.

Temas como “Wait and Bleed”, “Duality”, “Psychosocial”, “Before I Forget”, “The Devil in I” y “Unsainted”, entre muchos otros, forman parte de una historia musical que ha trascendido generaciones y fronteras.Su regreso a Lima representa además una nueva oportunidad para que el público peruano pueda vivir de cerca la energía de una banda que ha construido una identidad propia dentro del rock pesado mundial.

Y para elevar todavía más la expectativa, Marilyn Manson será parte de esta gran jornada musical.El artista estadounidense, reconocido por su particular propuesta artística y por éxitos como “The Beautiful People”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “The Dope Show”, “Personal Jesus” y “Tainted Love”, llegará con una puesta en escena que promete complementar la contundencia de Slipknot.La presencia de Manson convierte esta fecha en una reunión de dos artistas que han marcado diferentes etapas del rock y el metal internacional, cada uno con una identidad escénica y musical inconfundible.