El Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales en los 34 distritos fiscales del país durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con la institución, el operativo se realizará antes, durante y después de la jornada del 4 de octubre para prevenir e investigar posibles delitos electorales.

Las fiscalías de Prevención del Delito, Penales y Anticorrupción participarán en las labores de vigilancia. La estrategia tomará como referencia los hechos registrados en anteriores procesos electorales.

Durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 se reportaron 152 incidencias de relevancia penal y 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales. En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en tanto, se registraron 104 casos relacionados con cédulas marcadas o rayadas.

En ese último proceso también se realizaron 20 425 acciones preventivas a nivel nacional y se iniciaron 57 investigaciones fiscales. Lima Norte, Áncash y Junín concentraron la mayor cantidad de hechos de relevancia penal.

🚨#EleccionesSinDelitos | Ministerio Público intensifica despliegue con presencia de fiscales especializados en prevención del delito, corrupción de funcionarios y penales en todo el país para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este 4 de octubre. pic.twitter.com/fElha0OOwX — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 28, 2026





Vigilancia contra la corrupción

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios también participará en las acciones. Entre enero de 2025 y junio de 2026 se obtuvieron 2064 condenas en primera instancia contra funcionarios y servidores públicos, entre ellos 99 alcaldes y cinco gobernadores regionales.

El Ministerio Público pidió a la ciudadanía comunicar oportunamente cualquier irregularidad o hecho ilícito que pueda afectar el desarrollo de los comicios. La institución mantendrá la vigilancia fiscal durante las distintas etapas del proceso electoral.