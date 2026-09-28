El Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales en los 34 distritos fiscales del país durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con la institución, el operativo se realizará antes, durante y después de la jornada del 4 de octubre para prevenir e investigar posibles delitos electorales.
Las fiscalías de Prevención del Delito, Penales y Anticorrupción participarán en las labores de vigilancia. La estrategia tomará como referencia los hechos registrados en anteriores procesos electorales.
Durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 se reportaron 152 incidencias de relevancia penal y 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales. En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en tanto, se registraron 104 casos relacionados con cédulas marcadas o rayadas.
En ese último proceso también se realizaron 20 425 acciones preventivas a nivel nacional y se iniciaron 57 investigaciones fiscales. Lima Norte, Áncash y Junín concentraron la mayor cantidad de hechos de relevancia penal.
Vigilancia contra la corrupción
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios también participará en las acciones. Entre enero de 2025 y junio de 2026 se obtuvieron 2064 condenas en primera instancia contra funcionarios y servidores públicos, entre ellos 99 alcaldes y cinco gobernadores regionales.
El Ministerio Público pidió a la ciudadanía comunicar oportunamente cualquier irregularidad o hecho ilícito que pueda afectar el desarrollo de los comicios. La institución mantendrá la vigilancia fiscal durante las distintas etapas del proceso electoral.