El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, restó importancia a los cuestionamientos formulados sobre el manejo del campo ferial Cerro Juli durante 2025 y afirmó que la prioridad de su gestión es garantizar el desarrollo y fortalecimiento de este recinto como un espacio estratégico para la región.

Según sostuvo la autoridad regional, el debate debe centrarse en las acciones que impulsa el Gobierno Regional de Arequipa para potenciar el ahora denominado Centro de Convenciones Cerro Juli, más que en observaciones vinculadas a compromisos asumidos antes de que la administración regional asumiera su conducción.

Sánchez recordó que la transferencia del campo ferial desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) al Gobierno Regional de Arequipa se concretó en julio de 2025 e incluyó acuerdos y actividades previamente pactadas para ese mismo año. En ese sentido, señaló que dichas negociaciones no fueron realizadas por su gestión.

“Hay algunos compromisos que hemos autorizado. Si hemos soportado 30 años cuando estaba bajo el manejo de la Asociación Ferial Cerro Juli, también estos. Pero hay algunos adictos al escándalo que siguen haciendo escándalo por ahí. Eso no nos debe preocupar porque siempre nuestra actuación es en el marco de la legalidad, con transparencia e idoneidad”, manifestó.

La autoridad agregó que lo verdaderamente relevante es que Cerro Juli se ha convertido en patrimonio de la región y ahora se encuentra bajo administración del Gobierno Regional.

“Lo importante es que el Centro de Convenciones Cerro Juli es patrimonio de Arequipa, está a nombre del Gobierno Regional y tiene que ser el centro de convenciones referente en Sudamérica”, afirmó.

GOBERNADOR DEFIENTDE RECUPERACIÓN

Rohel Sánchez también defendió la decisión de recuperar la administración del recinto, señalando que durante el proceso existieron diversas propuestas e intereses particulares respecto al futuro del campo ferial.“No nos dejamos llevar, porque no solamente había propuestas sobre la mesa, sino otras que estaban fuera de la realidad”, indicó.

Según explicó, esta gestión evalúa mecanismos legales que permitan asegurar una administración sostenible del complejo, entre ellos la posibilidad de implementar modelos de asociación público-privada para su operación futura.

El gobernador precisó que los ingresos que genere el recinto no serán destinados al presupuesto general del Gobierno Regional, sino que serán reinvertidos en el mejoramiento y modernización de la infraestructura del Centro de Convenciones Cerro Juli.

Como ejemplo de la estrategia que se busca implementar, mencionó el convenio recientemente suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para garantizar la realización de futuras ediciones de Perumin durante los próximos seis años por 9 millones que serán usados para mejorar el auditorio principal y otras áreas del recinto.