Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población asegurada; brigadas del CAP II Nasca realizaron una campaña de salud integral dirigida a los trabajadores de la Empresa Quantica Mining, a fin de proteger la salud del personal y descartar enfermedades de manera oportuna.

Prevención en salud

Durante esta jornada preventiva cuyo fin es proteger la salud de la población, se brindó atención en medicina general, odontología, obstetricia, laboratorio, psicología, enfermería, nutrición y vacunas contra la influenza.

Por su parte, el doctor Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, manifestó que estas actividades extramuro son parte de las políticas de prevención que promueve la institución. Asimismo, expresó su agradecimiento a todo el personal que participó en esta jornada de salud.

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