Tres subestaciones eléctricas del distrito limeño de Barranco fueron transformadas en coloridos murales como parte de la iniciativa “Iluminando Vidas”. Cada mural cuenta con un código QR que permite conocer la historia de los animales, acceder a información de los albergues e iniciar el proceso de adopción responsable de perros y gatos.

Las obras, ubicadas en la avenida Grau, el jirón Unión y el cruce de las avenidas Las Palmas y Manuel de la Fuente, retratan a Hope, Posh y Romy, mascotas rescatadas por las organizaciones Milagros Perrunos, A la Michi y Esperanza Callejera.

Además del componente social, los murales incorporan pintura fotocatalítica, tecnología que se activa con la luz y contribuye a neutralizar contaminantes presentes en el aire. En conjunto, las tres intervenciones tienen un efecto descontaminante equivalente al de 214 árboles. La iniciativa es impulsada porLuz del Sur y Buena Causa, en alianza con la Municipalidad de Barranco.

“Iluminando Vidas” también se ha desarrollado en Santiago de Surco y San Borja, donde se han promovido más de 150 adopciones y se han intervenido 417 m² de muros.

La actividad contó con la participación de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, representantes de las instituciones organizadoras y estudiantes de la I.E. Mercedes Indacochea, quienes participaron en la jornada artística “Pintando por ellos”.

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