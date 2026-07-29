



Un lamentable accidente de tránsito se registró en la carretera que conecta las localidades de Huaracalla y Chaucha, en la provincia de Ambo, donde un mototaxista perdió la vida tras el despiste de su unidad.

La víctima fue identificada como Elmer Hurtado Carvajal, cuyo cuerpo fue hallado sin signos vitales a un costado de la vía. El trimóvil que conducía quedó a varios metros del lugar del hallazgo y presentaba severos daños materiales, lo que evidencia la magnitud del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido el sábado 25 de julio, en las inmediaciones de una curva de la carretera. Las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El trágico hecho generó consternación entre los pobladores de la zona, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento del conductor y solicitaron a las autoridades adoptar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial en este tramo de la carretera.