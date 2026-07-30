Personal de la Comisaría PNP Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca, durante un operativo policial de prevención del delito realizado el 29 de julio de 2026 en la jurisdicción del distrito de Yuyapichis, intervino y detuvo a dos personas por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada de vehículo menor.

La intervención fue cuando los efectivos policiales fiscalizaron una motocicleta de placa de rodaje n.° 4964-JU, marca Lifan, de color negro, conducida por Elvis O.O.R. (19), quien se encontraba acompañado por el adolescente de iniciales H.D.S.M. (17).

COMPRUEBAN

Al verificar la placa de rodaje en el Sistema de Información Policial (ESINPOL), constataron que el vehículo registraba una requisitoria vigente con orden de captura por el presunto delito de hurto de vehículo, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Ucayali.

Ante esta situación, ambos intervenidos fueron detenidos por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada de vehículo menor. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría PNP Yuyapichis, donde quedaron a disposición de la unidad competente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del representante del Ministerio Público.