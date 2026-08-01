Con el propósito de verificar una presunta vulneración de los derechos a la libertad de tránsito y libre circulación por la vía pública, la jueza Anabely Meza Pérez realizó este viernes, a las 11:50 de la mañana, una diligencia de constatación en la Laguna Viña del Río, luego de la instalación de un cerco perimétrico por parte del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) para ejecutar las obras de remodelación de este espacio público.

La diligencia forma parte del proceso de hábeas corpus restringido promovido por el presidente de la asociación civil Coalición Ciudadana por la Dignidad de la Región Huánuco, Jhon Nalvarte Loya, contra el gobernador regional, Antonio Pulgar, el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, y quienes resulten responsables.

DEFIENDE

En la demanda, Nalvarte solicita el “cese inmediato de la restricción, obstaculización y/o impedimento arbitrario” del derecho constitucional a la libertad de tránsito y libre circulación, así como de la privación del acceso a la Laguna Viña del Río, considerada uno de los principales espacios públicos de esparcimiento de la ciudad.

Asimismo, pide al Juzgado que ordene el retiro del cerco metálico instalado alrededor de la laguna, al sostener que fue colocado de manera arbitraria y que impide el acceso al islote turístico.

Luego de admitir a trámite la demanda, la magistrada corrió traslado al Gobierno Regional de Huánuco y a la Municipalidad Provincial de Huánuco para que, en el plazo de un día, presenten sus respectivos informes de descargo.

Tras la diligencia de constatación realizada en el lugar, la jueza evaluará los elementos recogidos durante la inspección antes de emitir, en los próximos días, el pronunciamiento judicial que corresponda respecto a la demanda de hábeas corpus.

DATO. El gobernador regional Antonio Pulgar y su equipo técnico expusieron, la tarde del viernes, ante el Concejo municipal de Huánuco, los alcances del proyecto de remodelación de la Laguna Viña del Río.