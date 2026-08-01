Cientos de agricultores iniciaron los trámites para lograr la titulación de sus chacras en el distrito de La Yarada Los Palos. Desde las 8:30 horas se formaron largas colas en la Dirección Regional de Agricultura de Tacna de agricultores que presentaron su solicitud para la formalización de predios rurales en base a la Ley 32700 publicada el 4 de julio del 2026.

La directora de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna Diana Ramos Flores explicó que la ley permite la titulación en zonas de frontera declaradas en veda hídrica, para lo cual deben de cumplir ciertos requisitos como desarrollar actividades agrícolas por lo menos desde el 31 de diciembre del 2020 y tener implementado un sistema de riego tecnificado.

Proceso documentario

Explicó que una vez que tengan dichos documentos los agricultores deben dirigirse a la Dirección de Saneamiento donde se les emitirá una orden de pago a fin de que abonen el monto por derecho de trámite en Tesorería e ingresan sus documentos por Mesa de Partes.

A partir de allí, dijo, se atravesará diferentes etapas en la cual se hará una evaluación técnica de los planos y la memoria descriptiva de los terrenos, así como un análisis legal de la constancia de posesión.

Verificación en campo

Luego se emitirá un diagnóstico físico legal y en base a ello se hará una inspección de campo a fin de verificar que se cumpla con todas las condiciones cómo tener implementos de riego tecnificado.

La funcionaria destacó que los agricultores de La Yarada Los Palos pueden acogerse a un descuento pagando solo la tercera parte del monto habitual registrándose en el padrón del pequeño agricultor. Actualmente el arancel normal que se paga por cada hectárea es de unos 4,500 soles.

“No deben dejar de aprovechar esta oportunidad, se les pide a todos los agricultores para que puedan presentar sus solicitudes en la dirección regional hasta el último día del año”, puntualizó.

Años con temor a desalojo

Por su parte el presidente de las Asociaciones Agrarias de La Yarada Los Palos René Huisa Nieto indicó que ha sido una espera muy larga en la cual durante años trabajaron con el temor de ser desalojados. “Esto va a permitir una estabilidad de la actividad agraria en el sector de La Yarada Los Palos”, resaltó.

Los agricultores que realizaban sus trámites destacaron que generan trabajo ya que contratan a personas en el sector de La Paradita para que les ayuden en las actividades agrícolas. Asimismo dijeron generar un movimiento económico al requerir transporte, empaques y contratar diversos servicios para mover sus productos al extranjero.