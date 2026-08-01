Jueza realiza constatación en la Laguna Viña del Río por demanda de hábeas corpus contra cerco perimétrico

El fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, Jhonatan Calderón, obtuvo una sentencia condenatoria contra Milquecedec Cuenca y Willmerth Canteño, quienes fueron sentenciados a cinco años de pena privativa de libertad efectiva como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de E.P.A. Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de S/ 5 000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2019 en un predio ubicado a la altura del kilómetro 17.790 de la carretera Central Huánuco–Tingo María, en el centro poblado de Taruca, distrito de Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco. La investigación fiscal acreditó que los sentenciados despojaron de la posesión del inmueble a la agraviada, quien ejercía legítimamente la posesión del predio, empleando violencia para impedir que permaneciera en el lugar.

AMENAZÓ CON ARMA

De acuerdo con la investigación, Milquecedec Cuenca irrumpió violentamente en la vivienda, agredió físicamente a la víctima, la amenazó con un arma de fuego y le arrebató su teléfono celular. Posteriormente, junto con Willmerth Canteño, retiró los bienes de la agraviada del inmueble y los arrojó a la vía pública. Finalmente, ambos impidieron su reingreso al colocar un candado en la puerta principal del predio.

Horas más tarde, la agraviada logró recuperar la posesión del inmueble con el apoyo de efectivos de la Comisaría PNP de Rancho, así como de sus familiares y vecinos.

La sentencia se sustentó en los elementos probatorios presentados por el representante del Ministerio Público durante el juicio oral, los cuales permitieron acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambos sentenciados por el delito de usurpación agravada.