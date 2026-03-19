Vecinos de la urbanización San Isidro, en la provincia de Ica, denunciaron una serie de actos de vandalismo ocurridos durante la madrugada en el parque Miguel Grau y en zonas aledañas a la avenida Abraham Valdelomar, generando preocupación por la seguridad en el sector.

Causaron destrozos

De acuerdo con testimonios de residentes, un grupo de jóvenes protagonizó disturbios que incluyeron la quema de áreas verdes, daños a espacios públicos y afectaciones a la propiedad privada. Entre los hechos reportados se encuentra la rotura del parabrisas de un vehículo estacionado, así como la destrucción de botellas en la vía pública y el incendio de arbustos en el parque.

Tras la alerta vecinal, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar e intervinieron a los presuntos implicados. No obstante, según indicaron los denunciantes, estos habrían sido liberados al tratarse, aparentemente, de menores de edad.

La situación ha generado mayor inquietud entre los vecinos, quienes aseguran que, tras la intervención policial, algunos de los involucrados regresaron a la zona y habrían proferido amenazas. Ante ello, exigen el refuerzo del patrullaje policial y la adopción de medidas que garanticen la seguridad en el área.

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