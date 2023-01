Ica: Destrozan bienes en la Ciudad Universidad y Rectorado de la UNICA

El rector de la UNICA, Anselmo Magallanes Carrillo mostró su preocupación por el estado de los locales universitarios que han sido víctimas de saqueo y vandalismo tras ser tomados por los propios trabajadores.

“En el Rectorado se encontró destrucción de todas las puertas, sustracción de computadoras, de algunos documentos y se continúa revisando. En la denuncia penal que hemos realizado se está identificando a las personas que estuvieron en la toma del Rectorado, es por hurto agravado y todos los daños ocasionados”, dijo.

Respecto a la recuperación de la Ciudad Universitaria, se realizó la inspección ocular policial donde se constató que en la Facultad de Ciencias Biológicas habían violentado y destruído una puerta. Se dejó constancia en el acta de la policía al respecto, ya con presencia del notario se estuvo viendo que era lo que faltaba en el laboratorio.

En el campus universitario, las cámaras han sido cubiertas para que no haya registro de la toma, sustracción y cambio de baterías, sustracción de los relays de los vehículos que controla el circuito eléctrico y ahora no permite su encendido.

El pasado 24 de enero, más de 50 personas no identificadas junto a trabajadores no docentes han retomado la Ciudad Universitaria, quienes con amenazas desalojaron a los vigilantes que custodiaban y se corre el riesgo que se sigan perdiendo los equipos.

Además el Consejo Universitario ha aprobado un reglamento donde se encuentran las sanciones para todos aquellos que hacen daño a la universidad, que cometen hurto y que no permiten el desarrollo administrativo. No existía un reglamento de ese tipo por eso no se podía sancionar.

