Las obras del sector Salud en el distrito de Parcona (Ica) se encuentran en completo abandono, esto se evidencia en la reconstrucción del centro de salud donde se invierte más de 24 millones de soles, pero lleva más de un año en el olvido. Frente a ello, el Gobierno Regional de Ica dispuso que se instalen módulos temporales que debieron entregarse en el 2023, y a la fecha solo sirven como fumadero y refugio de delincuentes.

Trabajos abandonados

Este proyecto de instalación de 33 módulos prefabricados, para el funcionamiento provisional del centro de salud del distrito parconense, debió ser implementado en un área de 900 metros cuadrados, sobre una losa, pero al no culminarse, los pacientes continúan siendo atendidos en consultorios improvisados en un hotel.

El 1 de mayo del 2024, el Frente Cívico de Defensa de Parcona emitió la carta N°02-2024-FCD-PARCONA/P, dirigida al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, donde solicitan una audiencia para tratar la paralización de la instalación de los módulos temporales del Centro de Salud Parcona.

“Los miembros del Frente Cívico de Defensa -Parcona se constituyeron en el lugar donde se están instalando los módulos temporales del Centro de Salud Parcona, para verificar in situ el avance. (…), se encuentra la obra paralizada en estado de abandono y tiene un avance aproximado de un 60 %, la cual preocupa sobremanera la lentitud que se viene ejecutando dicha obra. Motivo por el cual, le solicitamos una audiencia en su despacho para el 8 de mayo a las 11:00 a. m. (fecha y hora según disponibilidad de su agenda) para tratar esta problemática”, se lee en la carta.

En el documento, el presidente del mencionado Frente de Defensa, Rubén Ayarza Sayritupac, exigió en conjunto con la población, la celeridad y cumplimiento de los plazos comprometidos el 25 de agosto del 2023, fecha en que se realizó la colocación de la primera piedra, debiendo ser culminada en diciembre del 2023, pero en la actualidad está abandonada.

“Este módulo sirve como letrina o un fumadero de delincuentes y es un peligro para los vecinos de la zona nueva, también a pocos metros queman basura, es un foco infeccioso, pedimos al alcalde Lenin Cruces que haga gestión, caso contrario haremos una denuncia por atentar contra la salud pública”, declaró una vecina de la zona.

Obra paralizada

Cabe señalar que otra obra considerada un “elefante blanco”, es la “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona”, que está detenida desde antes de noviembre del año 2022, y el Estado invierte 24 millones 941 mil 818.30 soles.

En la actualidad, los pacientes acuden al centro de salud que se ha improvisado en un hotel, donde cada vez que llueve, queda inundando con las aguas. La Defensoría del Pueblo hizo una inspección de los ambientes para la atención profesional de salud y advirtió serias deficiencias como la infraestructura no era apropiada y que se habían suspendido varios servicios por no contar con espacios adecuados, atención en consultorio en el pasadizo con biombos que no garantizan la privacidad de la población. Asimismo, el ambiente destinado a la cadena de frío funciona en una estructura de madera protegida con plástico, y algunos de los equipos están suspendidos con ladrillos, al igual que un módulo de madera para la atención de los pacientes con tratamiento de tuberculosis y sintomáticos respiratorios.

