El fiscal provincial Carlos Ochoa Flores de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Ica – FEMA Ica, el 2 de mayo llevó a cabo un operativo conjunto denominado “Los Areneros de Nasca”, contando con la participación de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente PNP Ica, en el distrito de Marcona (Nasca-Ica).

Se incautó maquinaria

En el sector denominado “Cerro Colorado” en el distrito Marcona, en un área aproximada de 2 mil metros cuadrados se constató la actividad de beneficio y/o procesamiento de recurso mineral no metálico, utilizando como medios o instrumentos del delito: una retroexcavadora marca CAT de color amarillo, la misma que era operada por Víctor Manuel Villanueva Torres, un volquete marca Hongyan, modelo IVECO de color anaranjado de placa de rodaje AJO-869, el mismo que era conducido por Rosalino Sucso Puchuri; en el lugar también se halló una chancadora de mineral no metálico compuesto por seis fajas transportadoras para el proceso de chancado y selección de mineral no metálico, metros distantes un generador eléctrico; maquinarias que se encontraban en plena actividad.

La Fiscalía también constató un aproximado de 500 metros cúbicos de mineral no metálico acopiado; y se intervino una camioneta marca Toyota modelo Hiluy de color plateado de placa T1H-832, siendo conducida por Marcelino Villaverde Vilca; se solicitó a las personas intervenidas la documentación que acredite la legalidad de sus actividades, y los ciudadanos no presentaron la documentación correspondiente, por ello se procedió con la detención de las personas por encontrarse implicados como presuntos autores del delito de minería ilegal tipificado en el artículo 307-A del código penal.

El volquete, la retroexcavadora y la camioneta fueron incautados, siendo trasladados a la comisaría PNP de Marcona, al haber sido utilizado como instrumentos del presunto delito de minería ilegal, mientras que la chancadora y el generador eléctrico han sido inmovilizados in situ al no contar con la logística adecuada para su incautación y traslado.

El representante de FEMA Ica dispuso solicitar a la Dirección Regional de Minería de Ica, emita un informe respecto si las personas Marcelino Villaverde Vilca, Víctor Villaverde Torres y Rosalino Succo Puchuri, cuentan con permiso y/o autorización para realizar actividades de beneficio y/o procesamiento de recurso mineral no metálico.

