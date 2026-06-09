La culminación de la esperada doble vía hacia el balneario de Huacachina se proyecta para el mes de octubre, informó el subgerente de Obras Privadas de la Municipalidad Provincial de Ica, Hugo Espino. El funcionario indicó que los trabajos avanzan conforme a la planificación establecida y que la obra busca mejorar el tránsito vehicular y la conectividad hacia uno de los principales destinos turísticos de la región. La obra es ejecutada por el Gobierno Regional de Ica.

Modernizan red vial

Espino señaló que esta infraestructura permitirá optimizar el flujo de vehículos, especialmente durante temporadas de alta afluencia turística, cuando se registra una mayor congestión en el acceso al oasis. Asimismo, destacó que la intervención forma parte de los esfuerzos para modernizar la red vial de la ciudad y brindar mejores condiciones de seguridad a conductores y peatones.

La doble vía es considerada una de las obras más importantes para el desarrollo urbano y turístico de Ica, debido al crecimiento constante de visitantes que recibe Huacachina durante todo el año. Las autoridades esperan que, una vez concluida, contribuya a reducir los tiempos de desplazamiento y facilite el acceso al atractivo turístico.

El funcionario explicó que la ejecución del proyecto contempla trabajos de infraestructura vial orientados a garantizar una circulación más ordenada y eficiente. Además, remarcó que la obra permitirá atender una demanda que se ha incrementado en los últimos años por el dinamismo económico y turístico de la zona.

De concretarse el cronograma establecido, la doble vía a Huacachina quedará habilitada en octubre, convirtiéndose en una de las principales mejoras de infraestructura vial ejecutadas en la provincia durante el presente año y fortaleciendo la conectividad entre la ciudad de Ica y su principal atractivo turístico.

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