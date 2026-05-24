Preocupante. De acuerdo a la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2025, en la región La Libertad solo el 23% de estudiantes del cuarto año de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en Matemática. Esto significa que cerca de 8 de cada 10 escolares aún no logran los aprendizajes esperados en esta materia. Además, el resultado se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2019, cuando el 30.8% alcanzaba un desempeño satisfactorio.

“Estos resultados no solo afectan a los escolares, sino también al futuro de la región. Cuando los niños no aprenden bien en el colegio, más adelante tienen menos oportunidades de acceder a empleos de calidad y mejores ingresos. Esto también impacta en las empresas y en la economía local, porque habrá menos personas preparadas para trabajos técnicos o profesionales. En otras palabras, una educación deficiente hoy puede traducirse en más desigualdad y menos oportunidades de desarrollo mañana”, explicó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

DEUDA PENDIENTE

La situación también se refleja en la comprensión lectora. En La Libertad, durante el 2025 sólo el 27% de estudiantes del cuarto de primaria alcanzó los aprendizajes esperados en lectura, un resultado incluso menor al registrado antes de la pandemia, cuando el indicador llegaba cerca al 29%.

Esto significa que más de 7 de cada 10 escolares todavía tienen dificultades para comprender adecuadamente lo que leen en una etapa clave de formación. “Estamos ante resultados que reflejan que todavía tenemos dificultades para garantizar aprendizajes básicos en los niños. No basta con que los estudiantes asistan a clases; lo importante es que realmente comprendan lo que leen y desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse en su vida cotidiana”, señaló León.

Detrás de los bajos niveles satisfactorios, a nivel nacional aparece un desafío vinculado al propio sistema educativo: apenas 4 de 10 docentes dominan la materia que enseña. Para el economista, esta situación limita la capacidad de aprendizajes en etapas fundamentales de la formación escolar y evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación docente y el acompañamiento pedagógico.

“La educación debe ser vista como una política estratégica de desarrollo económico y social. Pensar en educación implica pensar en infraestructura adecuada, acceso a servicios básicos, capacitación docente y acompañamiento pedagógico de calidad. Cuando estas condiciones no están garantizadas, también se compromete la formación de capital humano y las oportunidades futuras de crecimiento del país”, señaló el economista de REDES.

Rufino Rodríguez Román. Gerente Regional de Educación de La Libertad, informó que este año están terminando de construir un proyecto con un aliado fundamental: “Enseña Perú” (un programa cuya misión es combatir la inequidad y mejorar la calidad educativa).

“Ya ha tenido experiencia en Ascope y en las escuelas donde ha intervenido ha levantado bastante el tema de comprensión lectora. Solo se intervino en 40 colegios; pero ahora estamos tratando de intervenir en el 60% de escuelas, porque esta problemática de la comprensión de la lectura como el pensamiento matemático es un tema que arrastramos desde siempre y hay varios factores que influyen en esta situación”, acotó.

Aseguró que desde el Gobierno Regional (GORE) La Libertad se ha tomado la decisión política de reorientar procedimientos, invertir recursos y trabajar para el futuro. “Los chicos necesitan una visión diferente, pero hay que darle también herramientas. No solo con abstracción, sino con el material concreto para que trabajen de manera cotidiana en la escuela y los resultados serán otros”, afirmó.

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