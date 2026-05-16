En ocho colegios de la provincia de Ascope.
En ocho colegios de la provincia de Ascope.

Más de 200 escolares de ocho instituciones educativas de la provincia de Ascope participaron en jornadas de capacitación para la implementación de biohuertos escolares, iniciativa impulsada a través de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, en articulación con la empresa Aprochicama y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

La intervención busca fomentar una alimentación saludable y fortalecer la agricultura familiar desde las aulas, así como promover el aprendizaje práctico de técnicas agrícolas sostenibles entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Las capacitaciones se realizaron en las instituciones educativas María Bejarano Martell, Víctor Manuel Ciudad Ávila, Miguel Grau Seminario, César Vallejo Palomar, Antonio Raimondi-La Perla de Macabí, Micaela Bastidas de Monteseco, José Andrés Rázuri y Tesorito de Jesús, beneficiando además a más de 30 adultos entre directores y padres de familia.

Durante esta primera etapa, los especialistas brindaron asistencia técnica y explicaron el funcionamiento de cada biohuerto escolar. Asimismo, se informó sobre la instalación de hortalizas como lechugas, zanahorias, tomates y repollos, además de sistemas de riego por goteo, tuberías de conducción de agua y composteras orgánicas.

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