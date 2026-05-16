Más de 200 escolares de ocho instituciones educativas de la provincia de Ascope participaron en jornadas de capacitación para la implementación de biohuertos escolares, iniciativa impulsada a través de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, en articulación con la empresa Aprochicama y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
La intervención busca fomentar una alimentación saludable y fortalecer la agricultura familiar desde las aulas, así como promover el aprendizaje práctico de técnicas agrícolas sostenibles entre estudiantes, docentes y padres de familia.
Las capacitaciones se realizaron en las instituciones educativas María Bejarano Martell, Víctor Manuel Ciudad Ávila, Miguel Grau Seminario, César Vallejo Palomar, Antonio Raimondi-La Perla de Macabí, Micaela Bastidas de Monteseco, José Andrés Rázuri y Tesorito de Jesús, beneficiando además a más de 30 adultos entre directores y padres de familia.
Durante esta primera etapa, los especialistas brindaron asistencia técnica y explicaron el funcionamiento de cada biohuerto escolar. Asimismo, se informó sobre la instalación de hortalizas como lechugas, zanahorias, tomates y repollos, además de sistemas de riego por goteo, tuberías de conducción de agua y composteras orgánicas.
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