La provincia de Pisco vivió una de sus jornadas más violentas entre la tarde del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de abril, dejando como saldo dos personas asesinadas a balazos y un herido en distintos puntos de la jurisdicción. La seguidilla de ataques ha generado preocupación entre la población, que advierte un incremento de la inseguridad ciudadana y cuestiona la respuesta de las autoridades.

Muertes violentas

El hecho más reciente se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada del sábado 25 de abril, en el centro poblado Bernales, distrito de Humay.

En medio de una fiesta de cumpleaños realizada en una vivienda del sector La Esperanza, se produjo una balacera que terminó con la vida de Anais Ventura Saravia, quien participaba de la reunión. Según versiones preliminares, uno de los asistentes habría sacado un arma de fuego y disparado contra los presentes, generando caos y desesperación.

Producto del ataque, la víctima recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar. Horas después, representantes del Ministerio Público llegaron para realizar el levantamiento del cadáver.

La fallecida deja en la orfandad a tres menores de edad. En el mismo hecho resultó herido Víctor Raúl Cardoza Auris (40), quien presenta una lesión por proyectil de arma de fuego en el brazo izquierdo y fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Este nuevo crimen se suma al asesinato de Esteban Tardío Campana, ocurrido la tarde del viernes 24 de abril en un grifo ubicado en la avenida Fermín Tangüis, ingreso a la ciudad de Pisco. La víctima fue atacada a balazos por presuntos sicarios mientras abastecía combustible, falleciendo en el acto ante la mirada de testigos. Ambos casos vienen siendo investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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