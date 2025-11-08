Un nuevo hecho de sangre conmocionó el 7 de noviembre, en el sector de Alto El Molino, en la provincia de Pisco, donde un hombre identificado como Elvis Jeampierre Chuecas Quispe (35), conocido por los vecinos como “Elvis”, fue baleado en plena vía pública. El ataque se produjo en el ingreso principal de la zona, a la altura de la quinta cuadra, frente a tiendas Mass, generando pánico entre transeúntes y comerciantes.

Acribillado en la calle

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue perpetrado por sujetos aún no identificados, quienes abrieron fuego contra la víctima antes de darse a la fuga. Serenazgo y la Policía de Pisco acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital San Juan de Dios, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Testigos del hecho señalaron que la Policía Nacional habría logrado capturar a uno de los presuntos responsables, iniciándose las investigaciones correspondientes para determinar las causas y circunstancias del crimen. La escena fue cercada por efectivos policiales y peritos de criminalística para las diligencias de ley.

Este nuevo episodio de violencia ha generado alarma y preocupación entre los vecinos de El Molino, quienes piden mayor presencia policial y patrullaje constante en la zona, considerada de alta concurrencia comercial. Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con ajustes de cuentas o rencillas personales.

VIDEO RECOMENDADO