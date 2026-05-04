A nueve días del asesinato de Anais Ventura Saravia, joven de 25 años, familiares, amigos y vecinos realizaron un plantón en los exteriores de la sede de la AREINCRI en Pisco, exigiendo justicia y resultados en las investigaciones del crimen ocurrido en el centro poblado de Bernales, en el distrito de Humay (Pisco).

Muerte violenta

La protesta se desarrolló en el sector El Molino, donde los manifestantes llegaron con pancartas y mensajes de justicia, reclamando celeridad en la identificación y captura del responsable del homicidio ocurrido la madrugada del 25 de abril.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Anais Ventura participaba en una reunión social en una vivienda del sector La Esperanza cuando se produjeron disparos que acabaron con su vida y dejaron a otra persona herida de bala en el brazo, identificada como Víctor Raúl Cardoza Auris.

Durante la movilización, la madre de la víctima brindó un testimonio cargado de dolor y exigencias hacia las autoridades.“Nos hemos reunido para exigir justicia. El coronel nos prometió trabajar para hallar al asesino, pero no hay resultados. Sus hijos menores lloran todos los días por su madre. Estamos indignados con la policía porque no vemos avances”, declaró.

En otro momento, cuestionó la falta de resultados en la identificación del responsable del crimen. “Mi hija fue a la fiesta donde la mataron. Todos indican que ha sido el tal ‘Mono’ quien le disparó. Unos dicen que se ha fugado, otros que está escondido por la zona. Nosotros somos una familia humilde de la chacra y no tenemos apoyo”, señaló.

La madre también denunció la falta de colaboración de algunas personas que estuvieron presentes en la reunión. “Las amigas que estaban en la fiesta no quieren declarar, se quedan mudas. Dicen que no van a hablar porque tienen miedo. La policía debería citarlas de grado fuerza si es necesario, porque solo así se sabrá la verdad”, agregó.

Asimismo, expresó su preocupación por el avance de las diligencias fiscales. “Hay un testigo clave que es el herido, pero el fiscal está demorando en las investigaciones y no revisa todo lo que debería, como los videos del caso”, indicó.

En medio de su testimonio, la madre recordó el impacto que ha dejado la pérdida en su familia. “Mi hija era padre y madre para sus tres hijos menores, que todos los días preguntan por su Mamá. Ellos están destrozados”, manifestó entre lágrimas.

El caso continúa en investigación mientras la familia exige justicia y mayor celeridad en las diligencias.

De acuerdo con las versiones que se manejan dentro de la investigación preliminar, el hecho habría estado vinculado a un presunto episodio de celos ocurrido durante la reunión social.

Apuntan como el presunto responsable del homicidio a Michael Isaac García Chaico (26), conocido como “Mono” quien habría estado bebiendo y bailando horas antes con la occisa.

Luego la joven madre habría decidido no continuar bailando con García Chaico y comenzaría a bailar con otros jóvenes de la fiesta, despertando los celos de “Mono”, quien realizaría disparos con el arma de fuego y causando la muerte de la joven de 25 años.

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