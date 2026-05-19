Carlos Osorio, jefe de la Micro Red de Salud Raúl Hinojosa de José Luis Bustamante y Rivero, informó que 25 brigadas de vacunación fueron desplazadas a las urbanizaciones Begonias y Pedro Diez Canseco, sector donde reside la estudiante de 18 años que se convirtió en el segundo caso confirmado de sarampión en Arequipa.

La rápida intervención busca contener la propagación del virus en un área de 10 manzanas consideradas de riesgo inmediato.

Además, Osorio señaló que otras seis brigadas realizan acciones en la Universidad Continental, lugar donde la joven cursaba el primer año en el área de Sociales.

El funcionario precisó que la Gerencia Regional de Salud les entregó mil dosis para reforzar el proceso de vacunación en la zona afectada y en la casa de estudios superiores.

El personal de salud también logró establecer comunicación con la estudiante para activar el cerco epidemiológico tanto en su domicilio como entre las personas con las que convive.

“Vino de Puno a Arequipa por estudios. Nos confirmaron que es caso positivo y se activaron las brigadas en 10 manzanas cerca a la urbanización Begonias”, señaló Osorio.

Según el jefe de la Micro Red, la joven presentó fiebre y malestar el pasado 11 de mayo. Posteriormente, el 17 de mayo acudió al establecimiento de salud debido al aumento de los síntomas y fue recién ayer por la tarde que se confirmó el diagnóstico positivo de sarampión, lo que desencadenó el despliegue inmediato del personal de salud en el distrito.