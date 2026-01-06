La Municipalidad Provincial de Arequipa negó que la tarde del lunes 6 de enero, durante el control del comercio ambulatorio se haya agredido a un comerciante en la cuarta cuadra de la calle Mercaderes

Según el gerente de Servicios al Ciudadano, Carlo Veliz, tras la negativa de los comerciantes de retirarse de la calle y continuar con sus ventas en la vía pública, se decomisó dos cajas de libros. Este hecho originó que tres personas se subieran al vehículo de la Policía Municipal y se agredieran con los servidores.

El vehículo se detuvo en la Plaza 15 de Agosto, pero según el comunicado de la Municipalidad, uno de los vendedores se bajó del vehículo y en ese trayecto se habría caído, sin embargo, hay quienes dicen que el hombre fue empujado por uno de los municipales, durante la agresión.

El funcionario recordó que el hombre fue trasladado al Hospital Goyeneche, como una medida de prevención, luego de ser atendido inicialmente por los paramédicos de la Municipalidad, pero los médicos del nosocomio habrían informado que no hubo lesiones, por lo que se dio el ata. Sin embargo, el incidente quedó registrado en la Comisaría Santa Marta, aunque el comerciante no ratificó la denuncia.

Carlo Veliz, indicó que el comercio ambulatorio no es una solución al problema socioeconómico, porque está prohibido la presencia de ambulantes y mendicidad en el Centro Histórico de Arequipa. El año 2025 se registró 12 agresiones de los negociantes a los policías municipales.

