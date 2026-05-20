Jefferson Cáceres volvió a la titularidad con FBC Melgar en el triunfo por 4-1 sobre Sport Huancayo, un hecho que no ocurría desde diciembre del 2025, cuando militaba en el Dunfermline Athletic. El extremo retornó al cuadro rojinegro después de su paso por el Sheffield United y el propio Dunfermline, clubes en los que no consiguió la continuidad que esperaba.

El futbolista formado en las canteras de Melgar reconoció que aún atraviesa un periodo de readaptación. “No juego desde diciembre un partido completo, estoy agarrando la confianza que necesito para ayudar al equipo”, señaló, destacando que su regreso a Arequipa busca precisamente recuperar ritmo y regularidad.

Cáceres reveló que el entrenador Miguel Rondelli le ha pedido que explote su velocidad por las bandas y que se asocie en ofensiva cuando llegue al área rival. “Estoy agarrando minutos y confianza, eso necesitaba y por eso vine a Melgar. Espero superarme más”, expresó.

DIFÍCIL

El extremo también se refirió a su experiencia reciente en el fútbol europeo, donde atravesó momentos complicados a nivel personal y deportivo. “Fue difícil allá por temas personales y circunstancias de fútbol que quizá muchas personas no saben. De mi parte, siempre me verán superarme en Melgar, que me ha formado”, afirmó.

Resaltó que todo lo que ha logrado ha sido producto de su esfuerzo y disciplina. “Nadie me regaló nada desde chico. Soy una persona bastante resiliente y creo que el tiempo que estuve afuera me ayudó a madurar y ver las cosas distintas, ya no como un joven”, apuntó.