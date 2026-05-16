FBC Melgar tuvo 201 motivos para festejar al pie del volcán Misti. El conjunto arequipeño goleó 4-1 a Sport Huancayo y redondeó una tarde perfecta en la que destacó el brillo de su capitán, Bernardo Cuesta, autor de un doblete que lo consolida como ídolo absoluto del club.

El encuentro se abrió temprano gracias a Nicolás Quagliata, quien a los 20 minutos venció la portería huancaína y permitió que Melgar controle con paciencia el ritmo del partido. Con esa ventaja mínima, el equipo rojinegro se fue al descanso, dejando la sensación de que aún tenía mucho por mostrar.

En la segunda etapa, los dirigidos por Miguel Rondelli salieron decididos a sentenciar el duelo. Con Cuesta como referencia de ataque, todo fue más fluido. El primer gol del capitán llegó al minuto 60 sin mayor resistencia, y el segundo, a los 70’, fue una verdadera obra de arte que levantó a los hinchas en las tribunas.

Lautaro Guzmán se encargó de colocar el cuarto tanto a los 72 minutos, sellando una goleada que exhibió contundencia y orden. El único gol de Sport Huancayo llegó por intermedio de Nahuel Luján, quien marcó el descuento en una tarde difícil para la visita.

Melgar mostró un once cada vez más consolidado. Rondelli ha empezado a encontrar regularidad en su alineación: Jorge Cabezudo se afianzó bajo los tres palos, mientras que Matías Zegarra retrocedió unos metros para cubrir la ausencia del lesionado Nelson Cabanillas. En ofensiva, la dupla Cuesta–Vidales volvió a ser determinante.

Sport Huancayo, pese al resultado adverso, tuvo sus oportunidades. La más clara llegó a los 19 minutos, pero Cabezudo respondió con solvencia. Ya en la segunda mitad, un remate al palo pudo significar el descuento y cambiar el rumbo momentáneo del partido.

Bernardo Cuesta anotó el doblete para FBC Melgar que goleó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Bernardo Cuesta anotó el doblete para FBC Melgar que goleó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar goleó 4-1 a Sport Huancayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Bernardo Cuesta anotó el doblete para FBC Melgar que goleó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Celebración de FBC Melgar que goleó 4-1 a Sport Huancayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Nicolás Quagliata de FBC Melgar que goleó 4-1 a Sport Huancayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar goleó 4-1 a Sport Huancayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar goleó 4-1 a Sport Huancayo, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Con esta victoria, Melgar alcanzó los 24 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la tabla del Torneo Apertura. Su próximo rival será Juan Pablo II, al que enfrentará el viernes 22 de mayo a las 15:00 horas por la penúltima fecha del campeonato.

Sport Huancayo, por su parte, se quedó con 15 unidades y cayó a la zona de descenso. Tendrá la oportunidad de levantar cabeza en la fecha 16, cuando reciba a Cienciano el domingo 24 de mayo a las 13:15 horas.