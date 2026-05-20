La cantautora argentina Georgina Hassan volverá al Perú para ofrecer un concierto especial en Lima como parte de la celebración de sus 20 años de trayectoria musical. El espectáculo se realizará el próximo 31 de julio en el Teatro Municipal de Surco.

La artista, reconocida por fusionar canción de autor, poesía y sonoridades folclóricas latinoamericanas, presentará un repertorio que recorrerá los temas más representativos de sus cinco producciones discográficas, además de adelantos de su nuevo álbum.

Un recorrido por dos décadas de carrera

Georgina Hassan señaló que el concierto tendrá un formato íntimo y cercano al público, buscando generar una experiencia humana y emocional a través de la música.

“Vamos a recorrer canciones de los cinco discos editados hasta ahora y también compartir temas inéditos del nuevo álbum que estoy comenzando a lanzar. Más que un concierto, queremos generar un encuentro cercano y humano con el público”, comentó la artista.

Este 2026 también marca el aniversario de “Primera Luna”, el disco con el que inició oficialmente su carrera solista hace dos décadas.

Músicos invitados y conexión con el Perú

El concierto contará con la participación del violonchelista peruano-argentino Rafael Delgado Espinoza y del pianista y acordeonista Pablo Fraguela, músicos que acompañan a Hassan desde hace varios años.

Además, la cantautora adelantó que durante la presentación participarán músicos invitados peruanos.

Hassan destacó también el vínculo que mantiene con la música peruana y la influencia que han tenido artistas como Chabuca Granda, Susana Baca y Eva Ayllón en su formación musical.

“Siempre me conmueve la música peruana por su riqueza y diversidad. Creo que las nuevas generaciones de artistas deben volver a mirar su propio patrimonio cultural y transformarlo desde sus propias experiencias”, expresó.

Una propuesta basada en la cercanía escénica

La artista resaltó que uno de los elementos más importantes de su propuesta es la conexión en vivo entre los músicos y el público.

“No somos músicos leyendo partituras; somos personas compartiendo y disfrutando la música en vivo. Esa intimidad es parte fundamental de lo que hacemos”, afirmó.

La presentación llegará a Lima gracias a EVAZUL PRODUCCIONES.

Entradas y lugar del concierto

El concierto de Georgina Hassan se realizará el 31 de julio a las 8:00 p.m. en el Teatro Municipal de Surco.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y tienen precios desde S/ 35.