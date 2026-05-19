Por segunda ocasión, en los últimos siete días, delincuentes volvieron a atacar a balazos la fachada de una vivienda situada en el sector Chanquín, en el distrito y provincia de Virú.
Este ataque ocurrió la noche del lunes, cuando desconocidos, al parecer a bordo de una motocicleta, llegaron hasta el lugar y realizaron más de 15 disparos. Los proyectiles impactaron en la puerta de metal. El dueño del predio, que se dedicaría a la agricultura, indicó que no recibió amenaza alguna ni llamadas extorsivas.
“Ya son dos veces (que atacan) en mi casa”, indicó la víctima en Radio Ke Buena TV y Redes.
Las causas de este atentado son materia de investigación. Los vecinos de la zona pidieron patrullaje policial y de serenazgo de Virú.
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