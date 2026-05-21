El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, inició una investigación preliminar por el ataque informático que comprometió las plataformas del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate).

La medida busca establecer posibles responsabilidades administrativas y analizar eventuales sanciones vinculadas a la Ley de Protección de Datos Personales.

El incidente ocasionó que miles de celulares en el país recibieran un mensaje falso sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 frente a la costa central y un riesgo inmediato de tsunami.

La alerta provocó momentos de temor y confusión entre la población debido a la difusión obligatoria de la notificación.

De acuerdo con las primeras indagaciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la vulneración no estuvo relacionada con una caída de la red pública. Según el reporte, el acceso indebido al sistema se habría producido mediante credenciales remotas pertenecientes a una empresa tercerizada que brindaba servicios tecnológicos.

#NotaInformativa 📄 | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del MINJUSDH ha iniciado una investigación sobre el reportado acceso no autorizado al Sistema de mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y sus implicancias frente al régimen sancionador… pic.twitter.com/nNL1gelyQP — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 21, 2026