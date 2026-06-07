El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra José Carlos Magallanes Magallanes de 29 años, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Johana Uribe Calle, una madre de familia de 37 años cuya muerte conmocionó a la población del distrito de Marcona, en la provincia de Nasca.

Grave delito

La medida fue dispuesta por la jueza Rosario Natividad Ramírez Rimari, titular del Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona, tras declarar fundado el requerimiento presentado por la fiscal Shirley Velarde Benavides, representante del Ministerio Público.

Con esta decisión, Magallanes Magallanes deberá ser trasladado al establecimiento penitenciario “Cristo Rey de Cachiche”, en la provincia de Ica, donde permanecerá recluido durante el plazo establecido mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.

Durante la audiencia realizada el pasado 6 de junio, el investigado optó por ejercer su derecho a guardar silencio en varios momentos de la diligencia. Sin embargo, también manifestó ser inocente de los cargos que le atribuye la Fiscalía.

Uno de los principales elementos considerados en la investigación es el resultado de la necropsia practicada a la víctima. El informe forense concluyó que Johana Uribe Calle falleció a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento, hallazgo que sustenta la hipótesis fiscal sobre la presunta comisión del delito de feminicidio.

La Fiscalía argumentó la necesidad de imponer prisión preventiva debido a la gravedad del delito investigado y a la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado de las diligencias pendientes dentro del proceso.

Por su parte, los familiares de la víctima participaron activamente en la audiencia judicial y contaron con el respaldo legal de la abogada Leslie Montaño Mayta, quien asumió la defensa durante el debate del requerimiento fiscal.

Cabe señalar que el investigado, fue captado por cámaras de seguridad saliendo de la vivienda y estuvo prófugo por hasta diez días. La policía lo capturó en la región Huancavelica, desde donde fue trasladado hasta Marcona para la investigación.

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