El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, obtuvo la máxima sanción de cadena perpetua contra Edgar Rivas Canchos, tras acreditarse su responsabilidad penal como autor del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su exconviviente, Yusa Avelina Ñuñuri Gaspar.

Feminicida a la cárcel

La contundente medida fue lograda por la fiscal provincial Fiorella Gallegos Sotelo, quien presentó los elementos de convicción que determinaron la culpabilidad del procesado por los hechos ocurridos el 21 de marzo de 2025.

Según la investigación fiscal, el agresor acudió a la vivienda de la víctima, de quien se encontraba separado desde hace dos meses, con el pretexto de entregarle un regalo para retomar la relación. Bajo engaños, envió a uno de sus hijos a realizar una compra para quedarse a solas con la mujer.

Ante la negativa de la víctima de retomar el vínculo sentimental y tras una discusión motivada por celos, el sentenciado atacó a la madre de sus cuatro hijos con un arma blanca, causándole heridas graves en la zona abdominal. El ataque se produjo en presencia de su menor hija de siete años.

Tras la agresión, el sujeto intentó ocultar las evidencias limpiando la escena del crimen y amenazando a la menor para evitar ser denunciado. Pese a los esfuerzos médicos en hospitales de Ica y Lima, la víctima falleció el 1 de mayo de 2025 debido a una falla orgánica múltiple derivada de las lesiones.

Además de la pena de cadena perpetua, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica fijó la suma de S/ 30,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la agraviada. Asimismo, se dispuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores.

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