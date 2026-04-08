El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, bajo la dirección de la magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó siete meses de prisión preventiva contra Gian Carlos Paredes Gutiérrez.

Pruebas contundentes

Al investigado se le atribuye la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa, tipificado en el artículo 108-B del Código Penal (concordante con el art. 16), en agravio de su exconviviente de iniciales T. V. G.

Según la tesis fiscal, Paredes Gutiérrez habría ingresado ilegalmente al domicilio de la víctima, ubicado en el sector El Rosario (distrito de Los Aquijes), trepando por el techo para ocultarse en una de las habitaciones. Alrededor de las 8:25 de la mañana, cuando la agraviada ingresó al cuarto junto a su menor hija de 5 años, el imputado la atacó violentamente, sujetándola del cuello y colocándole un cuchillo a la altura de la garganta mientras profería amenazas de muerte.

La mujer fue arrastrada hasta la cocina bajo constantes agresiones; sin embargo, los gritos de auxilio alertaron a la hermana de la víctima y al personal policial de la comisaría de Los Aquijes, quienes lograron la captura inmediata del agresor e incautaron el arma blanca.

La jueza Castro Chacaltana consideró que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito. Entre las pruebas presentadas resaltan la captura en flagrancia delictiva. El registro de hostigamiento constante mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. El agravante de haber cometido el acto frente a una menor de edad.

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