Un joven fue encontrado inconsciente en la vía pública la mañana del 19 de abril en la urbanización Santa María, en la provincia de Ica, en un caso que ha generado preocupación entre los vecinos ante la posible reaparición de la modalidad delictiva conocida como “peperas”.

Le robaron todo

El afectado, quien vestía un polo negro, fue hallado tirado en la pista sin responder a los llamados de los residentes de la zona. “Le hablábamos, pero no reaccionaba”, indicaron vecinos que acudieron a auxiliarlo al notar su estado.

Según el DNI encontrado entre sus pertenencias, el joven nació el 18 de abril de 1997, por lo que se presume que habría salido a celebrar su cumpleaños la noche anterior. El documento también señala que tiene domicilio en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

Testigos señalaron que el joven presentaba signos de haber estado bajo los efectos de sustancias tóxicas, lo que refuerza la sospecha de que pudo haber sido víctima de algún tipo de dopaje para facilitar el robo. “Estaba totalmente inconsciente, como si lo hubieran dopado”, comentaron.

Al momento de ser hallado, no tenía consigo objetos de valor. Le robaron su celular y otras pertenencias personales, quedando únicamente su DNI, lo que permitió su identificación.

Joven en estado vulnerable

En tanto, otra joven de aproximadamente 19 años fue hallada tendida sobre el suelo en el sector conocido como La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, generando preocupación entre los residentes de la zona por su estado de salud y vulnerabilidad.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la joven de contextura delgada fue encontrada tirada sobre la tierra con signos de desorientación. “No responde con claridad y no se deja ayudar”, señalaron algunas personas que intentaron acercarse para brindarle apoyo.

Los presentes indicaron que su comportamiento hace presumir que podría encontrarse en estado de shock o atravesando una situación de crisis, aunque hasta el momento no se han determinado las causas exactas de su condición.

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