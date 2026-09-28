La tragedia se posó sobre la familia policial cuando uno de los efectivos murió producto de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Montalvo, región Moquegua, en la carretera Panamericana Sur kilómetro 1 130 + 800.

El automóvil marca Chevrolet modelo Onix de placa Z6C-593 color plata se desplazaba en sentido de sur a norte, vale decir desde la ciudad de Tacna hasta la ciudad de Arequipa, con dos agentes a bordo cuando por causas que aún son materia de investigación se despistó y volcó dejando lesiones personales en sus ocupantes.

Comisaría La Concordia

El efectivo Ricardo Cuela Choquehuayta, quien laboraba en la comisaría La Concordia en la frontera entre Perú y Chile, murió en el lugar producto de la volcadura del citado vehículo.

En el carro siniestrado también se encontraba el compañero de la víctima, el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú Ronald Nilson Sivana Ojeda (21), quién resultó herido.

Auto de compañero herido

El automóvil accidentado se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) a nombre de Ronald Nilson Sivana Ojeda. Agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Moquegua se encargan de las indagaciones para determinar las causas del accidente con una víctima fatal.

Según informaron los agentes, el accidente habría ocurrido a alrededor de las 13:20 horas y habrían tardado 15 minutos en llegar hasta el lugar luego de recibir la alerta. El automóvil Chevrolet presentaba las llantas reventadas, el parachoques destrozado y el parabrisas completamente trizado desde su interior.