Un enfrentamiento entre simpatizantes de Alianza para el Progreso (APP) y Perú Primero se registró el domingo 27 de septiembre en el distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, luego de las actividades de cierre de campaña de ambas organizaciones políticas.

Según las primeras informaciones, los grupos se encontraron en la vía pública y, tras un intercambio de palabras, se produjeron agresiones físicas. Algunos participantes utilizaron las banderas y otros objetos que llevaban durante sus actividades proselitist

La gresca involucró a hombres y mujeres de distintas edades. Efectivos de la Policía Nacional que se encontraban en la zona intervinieron para evitar que el incidente pasara a mayores, aunque el número de agentes habría resultado insuficiente para controlar rápidamente la situación.

Piden reforzar seguridad

El incidente generó preocupación entre los pobladores de Yauli debido a la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. El JNE ha establecido oficialmente esa fecha para los comicios en los que se elegirán autoridades regionales y municipales.

Ante lo ocurrido, vecinos y representantes de la sociedad civil pidieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad durante las actividades previas a la jornada electoral y exhortaron a los simpatizantes de las distintas organizaciones políticas a evitar nuevos actos de violencia.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o heridas como consecuencia del enfrentamiento.