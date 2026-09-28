Arequipa: JEE acata orden judicial y mantienen a Mario Barriga como candidato en Yarabamba

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa acató la orden del Poder Judicial y mantiene vigente la candidatura de Mario Ángel Barriga Málaga a la alcaldía de Yarabamba, a menos de una semana de las Elecciones Municipales 2026. La decisión fue adoptada por mayoría y permite que el postulante de Ahora Nación continúe en carrera para los comicios del próximo 4 de octubre.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 02053-2026-JEE-AQPA/JNE, emitida el 26 de setiembre. En ella, el órgano electoral ordenó ejecutar la medida cautelar dictada por el Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa y mantener la inscripción de Barriga Málaga como postulante a alcalde de Yarabamba.

El candidato había sido excluido anteriormente de la lista de Ahora Nación por una resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ante esta decisión, presentó una demanda de amparo y solicitó una medida cautelar ante el Poder Judicial, argumentando que se había afectado su derecho a participar en las elecciones.

El Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa le concedió la medida cautelar el 23 de setiembre y ordenó mantener vigente su inscripción. El mandato fue notificado al JEE el 25 de setiembre, por lo que el organismo electoral tuvo que determinar si podía ejecutarlo sin afectar el proceso electoral.

Tras revisar el caso, el JEE concluyó que cumplir la orden judicial no modifica la fecha de las elecciones ni pone en riesgo su realización. La resolución señala que el mandato judicial se limita a mantener la candidatura de Barriga Málaga y no ordena suspender ni modificar la jornada electoral del 4 de octubre.

El JEE también precisa que la situación jurídica de un candidato puede cambiar hasta un día antes de las elecciones. Para estos comicios, esa fecha es el 3 de octubre, por lo que la condición de Barriga Málaga todavía podría variar antes de la jornada electoral.

VOTO EN CONTRA

La decisión del JEE no fue unánime. El presidente del organismo electoral, Jesús Elisban Rivera Anco, emitió un voto en minoría y sostuvo que la medida cautelar no debía ejecutarse porque el proceso electoral se encuentra en una etapa avanzada.

Según su posición, la inscripción de candidaturas terminó el 5 de setiembre y el material electoral ya había sido elaborado, impreso, distribuido y verificado. El documento señala que el material correspondiente a Arequipa llegó el 23 de setiembre y fue revisado el 25 de setiembre.

Rivera Anco advirtió que la reincorporación del candidato podría generar confusión entre los electores porque su nombre no figura en el material electoral ya preparado. También señaló que una eventual modificación e impresión de nuevo material, a pocos días de las elecciones, podría poner en riesgo el desarrollo de los comicios.

Pese a esta posición, la mayoría del JEE decidió cumplir la orden judicial y mantener a Mario Barriga como candidato de Ahora Nación a la alcaldía de Yarabamba. La resolución dispone además informar al juzgado constitucional sobre la ejecución de la medida cautelar.