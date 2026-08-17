El Club Independiente Virgen de Guadalupe, del sector de Carlos Tijero (distrito de Llipata, provincia de Palpa), igualó 0-0 frente al Club Deportivo Diosdado Franco Luján de Ica. El compromiso, correspondiente a la ida de la etapa departamental de la Liga de Ascenso Femenina, se disputó en el estadio José Picasso Peratta.

Encuentro deportivo

Por su parte, el campeón iqueño Soccer Ica no tuvo complicaciones para superar por dos goles a cero al subcampeón chinchano Academia Reymar FQ Sport en el estadio municipal Cruz Blanca.

En el partido de fondo, La Academia M y M del distrito de Independencia (Pisco) venció por 1-0 al conjunto chinchano Magallanes FC.

En el estadio municipal de San Clemente en la provincia de Pisco, el Club Defensor Lima, Las Dunas no pudo vencer de local al Club Social Independiente Portachuelo de la provincia de Nasca y empató 0-0.

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