El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román, indicó a este Diario que la culminación del año escolar 2026 en las instituciones públicas del país está prevista para el 18 de diciembre; sin embargo, reconoció que la fecha se encuentra supeditada a eventos vinculados al fenómeno El Niño.

ORGANIZACIÓN

“Hasta el momento lo que se ha planificado es que el calendario escolar concluya el 18 del último mes del año. No obstante, si El Niño es más fuerte de lo que se predice ahora, esto cambiaría”, aseveró el funcionario.

Según la última evaluación del Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), El Niño podría alcanzar una intensidad histórica entre octubre y diciembre de este año.

El mismo centro de predicción señaló que el evento climático continúa fortaleciéndose y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.

Frente a esta y otras predicciones anteriores, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) maneja “varias alternativas” para evitar que se afecte la integridad de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo.

“Sí, tenemos todas las previsiones para que los estudiantes no pierdan clases y, sobre todo, su seguridad esté garantizada”, aseveró Rodríguez.

Una de esas alternativas que ha previsto la Grell es que las clases culminen durante la primera semana de diciembre. “Es probable, pero en la medida de que se intensifique El Niño. Si la situación lo amerita, se tendría que hacer así”, remarcó.

MORTAL

El CPC también ha indicado que mantiene activo el estado de El Niño Advisory y que el sistema acoplado océano-atmósfera muestra actualmente las características de un El Niño en intensificación.

En La Libertad, el Niño de 2017 inundó varias provincias, provocó la muerte de decenas de personas y dejó millones de soles en pérdidas.

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