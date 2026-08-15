El II Simulacro Nacional Multipeligro ante sismo y peligros asociados que vivió Tacna ayer a las 15 h dejó un consolidado de daños de 3 885 damnificados, 5 614 personas afectadas, 287 fallecidos, 1 351 heridos y 303 desaparecidos; así como 3 786 casas afectadas, 1 652 inmuebles colapsados y 935 viviendas colapsadas.

Estas fueron las cifras recibidas de acuerdo con la primera valoración al 30%, por la Plataforma Regional de Defensa Civil, que se activó en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Activan plataforma de emergencia

La plataforma fue activada por el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo, en su calidad de presidente, minutos después del ejercicio que simuló un escenario de sismo seguido de tsunami, con una magnitud de 8, un epicentro ubicado a 96 km al suroeste de Tacna y un hipocentro a una profundidad de 40 km.

En cuanto al tsunami, se tuvo un tren de olas de 15 metros de altura que llegó a la costa entre 15 y 20 minutos después del movimiento telúrico, teniendo que evacuar los balnearios de Santa Rosa, La Yarada, Los Palos, Llostay, Boca del Río, Vila Vila y Morro Sama.

Aleccionador antecedente

El gobernador recordó el terremoto del 23 de junio de 2001, de magnitud 6.9, que afectó a Tacna y las regiones del sur del país y el norte de Chile, exhortando a los integrantes de la plataforma a aprender de ello y estar más preparados, y a las autoridades de las provincias a mejorar sus acciones de respuesta.

El punto focal del simulacro se desarrolló en la Asoc. de Vivienda Frente Unido, en la ladera del cerro Intiorko, en Ciudad Nueva.