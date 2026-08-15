Las altas temperaturas y la intensa radiación ultravioleta asociadas a la llegada del fenómeno El Niño podrían convertirse en una amenaza silenciosa para la salud ocular de miles de personas. Así lo advirtió el oftalmólogo Hernán Rodríguez Nicho, del Instituto Peruano de Oftalmología de Piura, quien recomendó adoptar medidas de protección para evitar daños en la vista.

El especialista explicó que la exposición prolongada al sol y a los rayos UV afecta directamente el epitelio corneal, una de las capas más importantes del ojo. Además, señaló que las lágrimas naturales, encargadas de proteger y lubricar la superficie ocular, se deterioran con el paso del tiempo y pueden verse afectadas por factores como el calor extremo, el aire acondicionado y el envejecimiento.

“Las lágrimas son una barrera natural de defensa para nuestros ojos. Cuando disminuyen o se degeneran, la vista queda más expuesta a las agresiones del ambiente”, indicó.

Ante esta situación, Rodríguez Nicho recomendó utilizar lentes con medida exacta y protección UV certificada, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. Asimismo, sugirió que los adultos empleen lágrimas artificiales o superficiales para mantener una adecuada hidratación ocular.

El médico también destacó la importancia de una buena alimentación y del consumo de vitaminas bajo supervisión profesional para favorecer la calidad de las lágrimas naturales y contribuir al cuidado de la salud visual.

Finalmente, exhortó a los padres de familia a realizar controles oftalmológicos periódicos a sus hijos y recordó que la medición de la vista debe efectuarse desde los 7 años de edad para detectar oportunamente problemas visuales y evitar complicaciones futuras.