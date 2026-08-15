El proyecto de recuperación de ecosistemas, identificado con CUI N.° 2250202, ejecutado por el Gobierno Regional de Huánuco, pasó de un presupuesto inicial de S/6 millones 976 mil 689.93 a S/10 millones 883 mil 968.71, un incremento cercano al 56 % tras sucesivas reformulaciones.

El consejero regional por Marañón, Dante Tarazona Reyes, cuestionó el aumento y solicitó a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público investigar el manejo de los recursos públicos. “Llamo a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que hagan su trabajo. Hay un presunto desbalance financiero de lo que se está haciendo con plata de todos los huanuqueños”, afirmó.

Los cuestionamientos también alcanzan a 120 mil plantones de aliso, quishuar y queñual, adquiridos por más de S/330 mil, que permanecen en dos viveros temporales de Nauyán Rondos. Según Tarazona, varios ejemplares ya estarían en condiciones de ser trasladados, pero la falta de lluvias, agua y presupuesto impediría su trasplante.

El consejero advirtió además sobre mallas deterioradas y 174 rollos de manguera almacenados desde 2023, y pidió esclarecer las sucesivas modificaciones presupuestales y la ejecución del proyecto bajo administración directa.