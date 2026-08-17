Las precipitaciones pluviales con gran intensidad que se vienen produciendo en algunos sectores de la región ocasionaron el deslizamiento de lodo que afectó la carretera Costanera a la altura del kilómetro 71, también se reportó el ingreso de un pequeño huaico a la asociación San Pedro Pescador en el poblado Morro Sama que se encuentra en el litoral tacneño.

Policías del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) Morro Sama, ubicado en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Morro Sama informaron que la emergencia se produjo a las 14 horas aproximadamente, constatando en deslizamiento de arena y piedras que obstaculizaron el tránsito vehicular de manera parcial en la ruta de Tacna a Ilo y viceversa.

El deslizamiento de lodo afectó la carretera Costanera a la altura del kilómetro 71. (Foto: Difusión)

Ingreso de pequeño huaico

Ante el peligro para los medios de transporte, se restringió el tránsito vehicular con apoyo de los agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) y comunicaron al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Tacna para la limpieza y liberación del carril obstruido.

Una hora después el personal policial brindó apoyo a la población de Morro Sama ante el reporte del ingreso de un pequeño huaico en la asociación San Pedro El Pescador que afectó algunas viviendas.

Se tuvo que realizar trabajo comunitario de limpieza y también se dio aviso al Coer, haciéndose presente luego el personal a cargo del ingeniero Tito Chocano Rabanal.

El jefe del COER Tcana Tito Chocano hizo las coordinaciones con el presidente de la asociación, Juan Huanca Huanca, para la limpieza.