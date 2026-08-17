Las autoridades educativas de Tacna y Moquegua dispusieron la suspensión de clases presenciales este lunes 17 de agosto de 2026 debido a las lluvias y condiciones climáticas adversas registradas en ambas regiones.

La medida no comprende necesariamente a todos los colegios de ambas regiones. En Tacna alcanza a las instituciones educativas de la UGEL Tacna y a los planteles del distrito de Ite, pertenecientes a la UGEL Jorge Basadre. En Moquegua, corresponde a los colegios bajo la jurisdicción de la UGEL Ilo.

Las decisiones tienen carácter preventivo y consideran las condiciones meteorológicas registradas y los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

¿Dónde se suspendieron las clases presenciales en Tacna?

La Dirección Regional de Educación de Tacna (DRE Tacna) comunicó la suspensión de las clases presenciales para este lunes en las instituciones educativas públicas y privadas pertenecientes a la UGEL Tacna.

La disposición también comprende a los colegios del distrito de Ite, que forman parte de la jurisdicción de la UGEL Jorge Basadre.

Según la autoridad educativa, la medida busca proteger a los integrantes de la comunidad educativa frente a las condiciones generadas por las lluvias intensas.

Las primeras evaluaciones realizadas en los centros educativos también permitieron determinar que algunos locales no presentan las condiciones necesarias para desarrollar normalmente las actividades presenciales.

Colegios de Tacna podrán desarrollar clases remotas

Ante la suspensión de la presencialidad, las actividades educativas podrán desarrollarse de manera remota, considerando “las condiciones y posibilidades de cada institución educativa”, según la disposición difundida.

Los directores deberán evaluar el estado de los ambientes de sus respectivos colegios y reportar las afectaciones que hayan podido ocasionar las precipitaciones.

La DRE Tacna también indicó que, cuando corresponda, deberá aplicarse la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para registrar los daños y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Moquegua: UGEL Ilo suspende clases presenciales

En Moquegua, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ilo dispuso la suspensión de las clases presenciales este lunes 17 de agosto en las instituciones educativas públicas y privadas bajo su jurisdicción.

La decisión se adoptó ante la variación de las condiciones climáticas en la provincia de Ilo y la presencia de lloviznas, además de considerar los pronósticos meteorológicos.

Las evaluaciones realizadas en algunos colegios identificaron ambientes que no presentan condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las clases presenciales.

Estudiantes tendrán actividades remotas en Ilo

Los estudiantes y docentes comprendidos en la medida desarrollarán sus actividades de manera remota durante la jornada, según la información difundida por la autoridad educativa.

En el caso de la jurisdicción de la UGEL Ilo, se indicó que el personal administrativo deberá asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

Asimismo, se solicitó a las instituciones educativas informar cualquier afectación antes del inicio de la jornada para que las autoridades puedan evaluar los daños y adoptar las acciones correspondientes.

Medida preventiva ante las condiciones climáticas

Las disposiciones adoptadas en Tacna y Moquegua buscan reducir la exposición de estudiantes y docentes a riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas y el estado de los locales educativos.

Las autoridades educativas continuarán evaluando la situación para determinar las medidas necesarias que permitan mantener el servicio educativo mientras persistan las afectaciones.