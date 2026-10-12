Tres accidentes de tránsito registrados entre el sábado y el domingo en la provincia de Ica dejaron personas heridas y daños materiales. Los incidentes ocurrieron en Los Aquijes, La Tinguiña y Santiago: una camioneta quedó atrapada entre dos camiones, un automóvil se empotró contra un restaurante y un varón resultó herido en el sector de La Venta.

Múltiples siniestros

El primer siniestro ocurrió aproximadamente a las 11:00 p. m. del sábado, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del semáforo de Garganto, en Los Aquijes. En el choque participaron dos camiones, de placas CKR-883 y AXP-945, y una camioneta Kia de placa C9Z-410. Según la información difundida desde el lugar, uno de los vehículos pesados, que transportaba jabas de pollo, impactó por alcance contra la camioneta y la desplazó contra el segundo camión.

La camioneta quedó atrapada entre ambas unidades y sufrió severos daños en las partes delantera y posterior. En su interior viajaba una mujer de aproximadamente 45 a 50 años, quien resultó herida y tuvo que ser liberada por los bomberos. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia al Hospital Regional de Ica. Efectivos policiales y personal de serenazgo también acudieron para atender la emergencia, mientras el tránsito quedó temporalmente interrumpido en ambos sentidos de la vía.

El segundo accidente se registró alrededor de la 1:00 a. m. del domingo, en el distrito de La Tinguiña. Un automóvil terminó empotrado contra el restaurante Bambarén, ubicado en la avenida Finlandia, cerca del ingreso a Chanchajalla. El impacto ocasionó daños materiales en el establecimiento y dejó a una persona herida, según la información preliminar.

A estos hechos se sumó un tercer accidente ocurrido durante el día del sábado en el sector de La Venta, kilómetro 329, en el distrito de Santiago, a la altura de una capilla. Según un reporte difundido por pobladores de la zona, el incidente dejó a un varón herido.

Los tres accidentes movilizaron a los vecinos y a los equipos de atención de emergencias en distintos puntos de la provincia. El choque entre los camiones y la camioneta fue el incidente con mayores daños vehiculares reportados, mientras que los otros dos casos afectaron a un restaurante y dejaron personas heridas.

Despiste y volcadura en Chincha

En tanto, la madrugada de ayer en la panamericana sur, altura de la curva del centro poblado Cañapay, se produjo el despiste y volcadura de la camioneta Suv de placa de rodaje VDC-523.

Eran las 4:30 horas aproximadamente cuando los transportistas que cubren la ruta hacia Chincha Alta notaron que la unidad con anotación registral en Arequipa, estaba atrapada entre una acequia antigua y un cerco de huarango.

Estas personas intentaron ayudar al conductor, pero debido a la presencia de espina, posición de la camioneta (llantas hacia arriba) y las lunas polarizadas no pudieron tener contacto directo con el ocupante.

El caso fue reportado a la policía y serenazgo para la atención del chófer y diligencias correspondientes. Por la mañana se solicitó el apoyo de un tractor agrícola para remolcar el vehículo siniestrado.

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