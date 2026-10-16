Un brutal accidente de tránsito dejó gravemente herida a Noelia Elizabeth Gutiérrez Euribe de 32 años, luego de que un automóvil blanco de placa Z7A-539 subiera a la vereda y la atropellara cuando transitaba por la urbanización La Palma, en la provincia de Ica. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana de ayer cerca del parque principal de la zona.

Brutal accidente

Las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad, muestran el momento en que el vehículo invade la acera y embiste a la mujer, arrastrándola varios metros hasta dejarla tendida al otro extremo de la vía. La fuerza del impacto quedó evidenciada en los daños que sufrió el parabrisas del automóvil, que terminó destrozado.

Tras el atropello, Noelia fue trasladada en un auto al Hospital Regional de Ica, donde permanece en estado crítico. Según relató su hermana Carol, la víctima continúa inconsciente y no ha podido recuperarse de las graves heridas sufridas. La familiar indicó que la mujer se dirigía a trabajar cuando fue alcanzada por el vehículo.

El médico Luis Ticona diagnosticó policontusión por accidente de tránsito y fractura de cráneo, por lo que quedó internada.

La tragedia ha golpeado a su familia, especialmente porque Noelia es madre de cuatro hijos, una de 18 años y tres menores de edad de 13, 10 y 7 años . Su hermana pidió que se esclarezcan las circunstancias del accidente y que se realicen las pruebas necesaria. También expresó su preocupación por los gastos médicos que deben afrontar mientras la víctima continúa hospitalizada.

“Mi hermana se iba a trabajar, ellos han venido a velocidad y exijo justicia, otro policía se fue a la fuga y ahora mi mamá está destrozada, ella tiene parálisis en su rostro y esta noticia de mi hermana le va a afectar”, dijo.

El vehículo involucrado, de color blanco y placa Z7A-539, era conducido por Johan Jair Marroquín Lengua, suboficial de tercera de la Policía Nacional de 25 años, quien quedó detenido por su presunta implicación en el hecho. Según la información policial, es investigado por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad y lesiones culposas en agravio de Gutiérrez Euribe y el dosaje etilíco arrojó positivo.

En tanto, el caso fue comunicado al fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, Dr. Cristhian Mendoza Marcos.

Sobre el caso, el jefe encargado de la Región Policial Ica, coronel PNP Daniel Elías Soto, señaló que Marroquín Lengua trabajaba en Cañete y se encontraba en Ica con permiso. Asimismo, sostuvo que las instancias correspondientes deben esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades, sin permitir encubrimientos ni privilegios por tratarse de un integrante de la institución policial.

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