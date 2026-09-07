Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la mañana del domingo en el barrio La Salcedo, distrito de Los Aquijes, donde un automóvil terminó impactando violentamente contra la pared de una vivienda. El conductor de la unidad habría presentado aparentes síntomas de ebriedad, de acuerdo con versiones recogidas en el lugar.

Accidente vehicular

La fuerza del choque provocó que parte del muro resultara destruido y el portón de la vivienda cediera, generando importantes daños materiales. Pese a la magnitud del impacto, afortunadamente no se reportaron personas heridas dentro del inmueble ni transeúntes afectados.

Luego del accidente, el conductor habría salido del vehículo y huido de la zona, aparentemente con una lesión, pues testigos indicaron que emanaba sangre. Asimismo, señalaron que el hombre mostraba signos que harían presumir que había consumido bebidas alcohólicas antes del accidente.

En las inmediaciones del vehículo fue encontrada una botella de licor, elemento que deberá ser considerado durante las diligencias para esclarecer lo ocurrido. No obstante, será la investigación de las autoridades la que determine si el conductor efectivamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

Personal de Serenazgo de Los Aquijes llegó hasta el sector La Salcedo para atender la emergencia y constatar los daños ocasionados. En el lugar quedó el automóvil involucrado, además de los destrozos ocasionados en la fachada de la propiedad.

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