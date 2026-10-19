Cuatro integrantes de una misma familia perdieron la vida en un violento accidente de tránsito registrado la tarde del sábado 17 de octubre en el distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco. La tragedia ocurrió tras la colisión de tres vehículos en la antigua carretera Panamericana Sur y dejó entre las víctimas a un niño de apenas un año y 27 días, cuya muerte ha causado profunda consternación.

Fallecidos identificados

Las víctimas fueron identificadas como Elmer Ccoyllo Alca, de 21 años; su hermana Lizbeth Ccoyllo Alca, de 27; Julio César Ramírez Hualca, de 41; y el menor de iniciales A. S. Ramírez Ccoyllo. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los fallecidos eran integrantes de una misma familia natural de la provincia de Lucanas, región Ayacucho.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 5:10 de la tarde, a la altura del kilómetro 230 de la antigua Panamericana Sur, frente al grifo Petroil y cerca del cruce de Pisco. En ese punto se registró el choque entre un automóvil Kia, de placa Y1V-062; un Hyundai, de placa ACZ-010; y una camioneta Chevrolet, de matrícula Y2J-391, está última era conducida por el joven de 21 años y donde iban los integrantes de la familia que perdieron la vida.

La emergencia movilizó a efectivos de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para atender la situación y comenzar las diligencias correspondientes. En tanto, dos de los conductores involucrados fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Tras ser evaluados y recibir el alta, ambos quedaron detenidos y a disposición de las autoridades para las investigaciones de ley.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá conducir las actuaciones fiscales correspondientes en coordinación con la Policía. Las diligencias buscarán determinar cómo se produjo el triple choque, establecer la secuencia de los impactos y esclarecer las eventuales responsabilidades.

La tragedia ha dejado a una familia de luto por la pérdida de cuatro de sus integrantes, entre ellos dos hermanos y un bebé que apenas comenzaba su vida. Mientras continúan las investigaciones, ayer la familia llegó a la misma zona de la tragedia, donde aún permanecían las camionetas destrozadas.

EL DATO: Una de las víctimas mortales quedó con la mano desmembrada. Todos perdieron la vida en la zona tras salir desprendidos de la camioneta.

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